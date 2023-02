JAKARTA โ€“ Sejarah perusahaan otobus (PO) yang menarik dibahas adalah PO bus Goodwill. Perusahaan asal Bandung yang eksis sejak tahun 1970-an ini dikabarkan pernah berjaya dan sekarang hampir punah.

Bus yang identik dengan livery warna merah, oranye dan hitam ini disebut-sebut milik pengusaha keturunan Jerman. Karena, warna tersebut identik dengan bendera Jerman.

PO yang dikelola oleh Dandy Sandiono (generasi kedua) ini terkenal konsisten menggunakan sasis Mercedes-Benz. Tipe sasis yang paling kerap digunakan PO ini adalah Mercedes-Benz OH 1113, OF 1113, OH 1518, dan OH 1581.

Bus yang bermain di trayek Bandung-Tegal-Purwokerto ini juga terkenal berkat harga tiketnya yang murah namun tepat waktu. Selain itu, bus ini juga dikenal memiliki sopir yang hobi โ€œngeblongโ€ atau ngebut di jalanan. Armada PO Goodwill banyak ditemui di Terminal Cicaheum.

PO Goodwill membuka dua kelas, yakni ekonomi dan patas AC. Kelas ekonomi memiliki konfigurasi kursi 2-3. Sementara untuk patas AC harganya lebih mahal namun fasilitas yang diberikan lebih berkelas, seperti leg rest, LCD, reclining seat dan layer LCD untuk hiburan.