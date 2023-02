JAKARTA – Selama pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan Suzuki Ertiga hybrid.

Mobil bertipe low multi purpose vehicle (LMPV) ini merupakan satu dari 10 mobil yang dipamerkan Suzuki selama IIMS 2023.

Dikutip dari Antara, tulang punggung penjualan Suzuki di pasar otomotif Indonesia ini merupakan wakil Suzuki pada segmen kendaraan elektrik.

Teknologi ini diklaim dapat mengoptimalkan kinerja dan membuat mobil lebih efisien berkat mesin K15B melalui dua perangkat utama, yakni Integrated Starter Generator dan Lithium-Ion Baterai.

“Hadirnya All New Ertiga Hybrid sebagai LMPV unggulan Suzuki yang mewakili kendaraan elektrifikasi dengan menggabungkan keunggulan di segi efisiensi serta segi kenyamanan yang berbiaya terjangkau bagi banyak pelanggan,” kata Donny Saputra, dikutip dari Antara, Rabu (22/2/2023).

“Itu alasan kami mengedepankan, All New Ertiga Hybrid sebagai salah satu line up utama yang wajib kami pajang di pameran otomotif bergengsi seperti IIMS kali ini,” kata Donny.

Selain itu, selama pameran Suzuki memberi kesempatan kepada pengunjung memperdalam pengetahuan terkait dengan simulasi eco-driving agar dapat menciptakan eco-behavior.

