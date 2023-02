JAKARTA - Sederet produsen motor listrik lokal unjuk gigi di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka adalah Polytron, United E-Motor, Gesits, Selis, hingga Alva One.

Keberadaan para pemain lokal ini diharapkan mampu menyaingi para produsen China yang bergerak semakin agresif di pasar dalam negeri. Belum lagi Honda dan Yamaha kabarnya tengah bersiap membawa motor listriknya ke Indonesia.

Produsen motor listrik lokal ini menawarkan produk terbaik dengan spesifikasi dan harga yang cukup kompetitif untuk Anda. Penasaran dengan produknya? Berikut ulasan Okezone dari IIMS 2023.

1.United E-Motor

Terang Dunia Internusa (United E-Motor) memperkenalkan United MX-1200 di IIMS 2023. Motor listrik ini dibekali tenaga 2.200 Watt dengan baterai Graphene 72 Volt/72,8 Ah yang dapat dipacu di kecepatan 65 kilometer per jam.

United MX-1200 juga memiliki velg racing alumunium berdiameter 10 inci dengan suspensi konvensional, rem cakram, lampu LED, Daytime Running Light, tiga tingkat kecepatan, panel display digital, reserve mode, dan charging port.

Harga: Rp14,8 juta

2.Alva One





Setelah debut di IIMS 2022, Alva One kembali memboyong motor listriknya di ajang serupa pada tahun ini. Motor listrik ini mengandalkan baterai lithium berkapasitas 60 Volt/45Ah dengan kecepatan maksimal mencapai 90 kilometer per jam.

Harga: Rp36,49 juta

3.Selis





Selis merilis motor listrik Selis GO Plus di IIMS 2023, pada 16 Februari 2023. Motor listrik ini menawarkan tenaga 2.000 Watt dengan dua baterai lithium ion 60Volt/27 Ah yang bisa digeber di kecepatan 80 kilometer per jam. Untuk mengisi penuh daya baterai motor tersebut diperlukan waktu 5 jam.

Harga: Rp34,49 juta

4.Polytron Polytron juga memperkenalkan motor listrik Fox-R di ajang IIMS 2023. Motor ini dipersenjatai dengan baterai lithium berdaya 3,7 kiloWatthour dan tenaga 3.000 Watt yang dapat digeber hingga kecepatan 90 kilometer per jam. Tak hanya itu, motor listrik Polytron Fox-R ini juga dibekali rem cakram pada kedua rodanya, lampu LED, panel digital dengan koneksi ponsel pintar, riding mode, hingga remote alarm. Harga: Rp20,5 juta 5.Gesits Produsen motor listrik lokal Gesits juga merilis motor listrik Raya E dan Raya G di ajang IIMS 2023. Raya E memiliki baterai 72 Volt/15Ah dengan daya tempuh 40 Kilometer, sementara Raya G berbekal baterai 72 Volt/20Ah yang mampu digeber sejauh 60 Kilometer. Gesits sama-sama membekali lampu LED dengan Daytime Running Light dan setang bergaya fat bar pada Raya E dan Raya G. Perbedaannya, Raya G dicekoki fitur colokan USB pada bodinya. Harga: Raya E (Rp24,9 juta) dan Raya G (Rp27,9 juta)