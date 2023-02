SEJARAH Nissan bermula dari semangat warga Jepang memiliki mobil buatan lokal. Pasar otomotif Jepang era 1900-an memang didominasi pabrikan asing, serupa Ford dan General Motors (GM).

Kemudian Yoshisuke Aikawa memulainya dengan mendirikan Tobata Casting Co.Ltd, pada 1910. Setahun kemudian, Masujiro Hashimoto mendirikan Kwaishinsha Motor Car Works yang menjadi pioner industri otomotif di Jepang.

Sejarah Nissan, berawal dari mobil DAT yang dirilis pada 1914. (Foto: Nissan USA)

Kala itu, Kwaishinsha hanya fokus memproduksi truk, termasuk untuk keperluan militer, karena pasar mobil penumpang di Jepang masih sangat sepi. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, mereka menghentikan produksi.

Namun 4 tahun kemudian bersamaan dengan berakhirnya perang, perusahaan itu kembali beroperasi dengan aset mencapai JPY600.000 dan 60 pekerja. Mereka kembali memproduksi truk dan untuk pertama kalinya memproduksi DAT Model 41 dengan mesin 4-silinder, pada 1919.

Sejarah Nissan, ketika DAT Jidosha Seizo membangun gudang perakitan di Yokohama, Jepang, pada 1933. (Foto: Nissan USA)

Follow Berita Okezone di Google News

DAT Jidosha Seizo kemudian memproduksi Datsun Type 11, mobil penumpang dengan mesin berkapasitas 495cc, pada 1931. Mobil itu laris manis hingga Tobata Casting mendirikan Automobile Division dan membangun gudang perakitan di atas lahan seluas 66.000 meter persegi di Shinkoyasu, Yokohama, Jepang, pada 1933.

Setahun kemudian, nama perusahaan itu kembali berubah menjadi Nissan Co Ltd, di mana Nihon Sangyo Co menjadi investor utama. Perusahaan itu merilis mobil pertamanya pada April 1935 dengan sistem perakitan terintegrasi.

Sejarah Nissan. (Foto: Instagram/@nissan)

Nissan Motor Company kemudian merilis Datsun Type 15, termasuk phaeton, mini pickup, dan van yang diproduksi massal di Jepang. Saat Perang Dunia II berkecamuk, pasukan sekutu menduduki gudang produksi Nissan, pada 1945.

Setelah perang, Nissan Motor Company kembali bangkit dan berekspansi semakin masif dengan merilis Bluebird (1959), Cedric (1960), dan Sunny (1966). Pada 2013, Nissan tercatat sebagai pabrikan otomotif terbesar ke-6 di dunia dan salah satu produsen kendaraan listrik raksasa dunia.*