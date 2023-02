JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah meluncurkan secara resmi mobil konsep baru di Indonesia, yaitu Compact SUV. Konsep futuristic ini hadir pada mobil konsep Mitsubishi XFC Concept yang diperkenalkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Setelah sebelumnya diperkenalkan dalam debut global di Vietnam Motor Show 2022 lalu, Mitsubishi XFC Concept diklaim memiliki tiga poin unggulan untuk menjadikannya sebuah mobil yang bisa bersaing di masa depan.

Tiga keunggulan tersebut adalah Silky & Solid, Compact & Spacious, dan Smart & Quality Comfort.

“Mitsubishi XFC Concept hadir dengan tiga kelebihan utama, yaitu desain yang silky and solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior untuk memberikan sebuah Xcitement baru,” ujar Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI dalam keterangannya pada konferensi pers di IIMS 2023.

Sejalan dengan filosofi desain “Robust & Ingenious”, Mitsubishi XFC Concept menggabungkan aura SUV dengan menampilkan desain aliran garis yang terhubung dari bagian belakang hingga depan.

Selain itu, tingginya ground clearance yang didukung dengan lingkar roda yang besar, menjadikan mobil konsep tersebut terlihat sebagai kendaraan yang lincah.

Mitsubishi XFC Concept juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sudah disesuaikan. Salah satunya dengan menghadirkan kontrol stabilitas kendaraan yang berguna di kondisi jalanan licin. Kemudian ada juga mode berkendara Normal, Gravel, Mud, dan Wet yang membuat mobil konsep ini siap untuk melintas di medan apapun.

Melihat desain interiornya, Direktur Product Strategy Division PT MMKSI Hikaru Mii, menuturkan Mitsubishi XFC Concept memiliki desain yang futuristic dan sporty dengan kabin yang lebih luas, disertai desain panel dashboard baru dengan menghadirkan teknologi berupa layar LCD berukuran 12,3 inci.

“Mobil konsep ini memiliki desain interior yang ditampilkan dengan kabin yang lebih luas serta desain panel dashboard baru dengan fitur teknologi canggih seperti hadirnya layar kamera digital yang didukung dengan tampilan LCD panel berlayar ganda dengan diagonal 12,3 inci,” ujarnya.

Desain interior pada mobil Mitsubishi XFC Concept. (Foto: dok. MMKSI)

Layar monolitik datar yang besar mengkombinasikan navigasi dan infotainment untuk memberikan pengalaman berkendara sepenuhnya. Hal ini lah yang membuat sensasi berkendara yang menyenangkan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama di perjalanan.

Sedangkan di bagian eksteriornya, Mitsubishi XFC Concept masih menggunakan Dynamic Shield seperti mobil Mitsubishi Motors lainnya. Lampu utama berbentuk ‘L’ di bagian atas yang dipadukan dengan Daytime Running Light (DRL) bertumpuk, sehingga saat menyala akan tampak seperti huruf “T”.

Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare fender depan dan belakang serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV.

Seperti bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi lampu ekor berbentuk ‘T’ untuk menciptakan kesan luas dan stabil.

Desain eksterior pada mobil Mitsubishi XFC Concept. (Foto: dok. MMKS)

Sementara itu, Alessandro Dambrosio, selaku Executive Design Director Mitsubishi Motors, mengungkapkan kunci inspirasi pengembangan desain Mitsubishi XFC Concept melalui tayangan videonya.

Ia menjelaskan bahwa Mitsubishi Motors telah menggabungkan desain urban yang elegan dengan aura SUV yang tangguh, ringkas, energik, dan juga canggih.

“Pada saat yang sama, kendaraan ini memberikan kesan bertenaga seperti yang diharapkan dari sebuah SUV pada berbagai kondisi jalan, termasuk di jalanan licin, menciptakan perpaduan yang lengkap, seperti desain yang tangguh namun sporty dan fashionable sekaligus menarik. Saya yakin Anda akan mencintai Mitsubishi XFC Concept,” tutur Alessandro.

Dengan menghadirkan desain terkini dan teknologi modern, Mitsubishi XFC Concept diharapkan menjadi terobosan baru di masa depan dengan menyasar pasar besar seperti Indonesia dan negara lain di kawasan Asia.

Dengan demikian, desain yang inovatif dan nilai fungsional dari model-modelnya yang telah dikembangkan bisa menjadi ‘game changer’ di industri otomotif.

Adapun rencana dan waktu produksi Mitsubishi XFC Concept ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, agar masyarakat dapat terus menantikan kehadiran mobil konsep ini tentunya PT MMKSI akan selalu memberikan update rencana pengembangan kendaraan konsep ini kedepannya secara berkala.

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan lebih jelas mengenai konsep desain, Anda dapat menyaksikan video inspirasi desain Mitsubishi XFC Concept melalui link ini, atau kunjungi special page di website resmi MMKSI melalui tautan berikut https://mitsubishi-motors.co.id/iims-2023.

