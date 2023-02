JAKARTA – MG Motor Indonesia mendapat dua penghargaan pada akhir pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada Sabtu (25/2/2023). Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain, “The Most Favourite Best Booth” dan “The Most Favorite Best EV Car”.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh President Director Dyandra Promosindo Daswar Marpaung kepada Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin.

Pada kesempatan yang sama, Arief menyatakan kebanggaannya karena berhasil memberikan yang terbaik dalam merepresentasikan merek dan produk MG.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan terus menaikkan standar pada tahun depan agar mendapat apresiasi yang sama seperti yang didapatkan pada tahun ini.

Arief mengklaim, keberhasilan MG menyabet penghargaan adalah bentuk dari konsistensi menjaga kualitas booth MG. Ia menjelaskan, booth MG dirancang dengan konsep “beyond boundaries”. Konsep booth tersebut menyiratkan keinginan MG mengajak anak muda untuk tidak takut berkreasi.

“Tak disangka, kami juga mendapat kejutan dari masyarakat Indonesia dengan jumlah pre-booking MG4 EV yang melonjak hingga 330 unit dari mulanya 100 unit yang kami buka khusus di hari peluncuran.”

