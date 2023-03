JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan positif selama ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 16-26 Februari. HMID mengungkapkan, total pemesanan kendaraan yang tercatat dalam SPK mencapai 1.560 unit.

“Kami mengapresiasi animo luar biasa dari konsumen terhadap partisipasi Hyundai di IIMS 2023,” kata WooJune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dalam keterangan tertulis, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, respon positif tersebut bakal menginspirasinya untuk memberikan lebih banyak inovasi dan trobosan produk serta memberikan layanan yang mampu melebihi ekspektasi pelanggan.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah pesanan produk ini mencapai 747 pesanan atau hampir 50%. Produk yang juga menarik minat konsumen lainnya adalah Hyundai Creta yang mencapai 522 SPK.

Selama IIMS 2023, Hyundai menggelar sesi test drive untuk pengunjung. HMID mencatat, sebanyak 3.636 pengunjung melakukan test drive.

Menurut WooJune Cha, pencapaian Hyundai selama IIMS 2023 merupakan apresiasi kepada Hyundai dalam memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung melalui produk Hyundai.

HMID juga berhasil mendapat penghargaan sebagai Best Outdoor Activity untuk kegiatan test drive dan Best Big SUV untuk Hyundai Palisade dan Best Low MPV untuk Stargazer.

