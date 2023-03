JAKARTA – Pecinta mobil SUV premium dengan bodi gagah dan tampang mewah perlu mempertimbangkan mobil bekas Lexus LX 570. Mobil ini merupakan pilihan tepat pecinta mobil mewah namun punya dana terbatas.

Secara tampilan, mobil ini memang terlihat gagah dengan grip yang cukup besar beraksen chrome. Lampu depan juga dibuat lebih besar dan telah dilengkapi proyektor sehingga membuat pancaran cahaya menjadi lebih fokus.

Secara dimensi, Lexus LX 570 tahun 2012 memiliki panjang 4.990 mm, lebar 1.970 mm, dan tinggi 1.840 mm. Untuk wheelbase berukuran 2.850 mm dan memiliki ground clearence 150 mm, dengan bobot bersih 2.635 kilogram.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah sangat terasa dengan banyaknya ornamen panel kayu berwarna coklat gelap di setiap sudurnya. Itu dipadukan dengan kabin warna hitam, dan juga ada model dengan menggabungkan dua warna, beige dan hitam.

Terdapat head unit layar sentuh yang sudah terhubung dengan sistem navigasi sehingga pengemudi dapat dengan mudah menemukan tempat tujuan. Fitur lainnya adalah Pemutar CD, DVD, radio AM/FM, audio 2DIN, soket USB, bluetooth, dan perintah suara.

Dilansir dari berbagai sumber, Lexus LX 570 dibekali dengan mesin berkode 3UR-FE V8 berkapasitas 5.663 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 383 hp dan torsi puncak 530 Nm yang disalurkan keempat roda dengan transmisi otomatis 6-percepatan.

Follow Berita Okezone di Google News

Lexus LX 570 tahun 2012 dapat melaju dengan kecepatan tertinggi hingga 220 km per jam menggunakan bahan bakar bensin. Konsumsi BBM di dalam kota diklaim 5,1 km per liter, sedangkan di jalan tol mencapai 7,2 km per liter.

Tenaga dan bobot mobil yang besar, serta penggunaan bahan bakar bensin membuat SUV premium ini memang sedikit lebih boros BBM. Namun, itu sepada dengan apa yang diberikan dan kemewahan yang tersemat di dalamnya.