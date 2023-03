JAKARTA – Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan All New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV pada Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat (10/3/2023).

Kehadiran mobil ini merupakan upaya melengkapi line up pilihan model GR yang ramah lingkungan. PT TAM menyebut kehadiran All New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV merupakan komitmen menghadirkan solusi mobilitas dengan carbon-neutral technology.

Kehadiran All-New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV merupakan debut pertama dari mobil ramah lingkungan ini di Indonesia.

Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, kehadiran kendaraan terbaru ini merupakan realisasi dalam menghadirkan mobility for all.

“Kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas yang lebih luas khususnya bagi pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan yang mampu memberikan excitement lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik,” kata Henry Tanoto.

Pada kesempatan yang sama, Toyota juga mengumumkan bahwa All-New Agya GR Sport dan Toyota All-New Agya resmi dijual di Indonesia.

