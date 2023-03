JAKARTA – Setelah beberapa pekan meluncurkan All New Astra Daihatsu Ayla, akhirnya PT Astra Daihatsu Motor (ADM) secara resmi mengumumkan harga mobil LCGC ini.

Harga generasi terbaru Daihatsu Ayla ini resmi diumumkan pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat (10/3/2023).

Marketing dan Direktur Corporate Planning & Communication ADM Sri Agung Handayani mengatakan, seperti generasi sebelumnya, mobil ini diluncurkan untuk first buyer.

Sekadar informasi, mobil yang diluncurkan pada Februari 2023 ini dijual dengan harga mulai dari Rp134 juta on the road (OTR) Jakarta. Usai diumumkan, konsumen sudah dapat membeli mobil ini mulai hari ini.

“Pada momen lebaran kami yakin sudah dapat menyiapkan unitnya (All New Astra Daihatsu Ayla) kepada konsumen. Lebaran masih bulan depan sehingga waktunya masih cukup,” kata Marketing and Customer Relation Division Head PT ADM Hendriyadi di depan wartawan.

Platform ini juga diterapkan pada unit Daihatsu yang lain, seperti Rocky dan Xenia. Daihatsu mengklaim, perubahan platform ini diklaim membuat LCGC ini lebih ramah lingkungan.

All New Astra Daihatsu Ayla memiliki dua jenis mesin yang berbeda, yaitu 1.2L WA-VE dan 1.0L VVT-i. Sedangkan transmisi yang digunakan adalah Dual mode Continously Variable (D-CVT) yang diklaim lebih mulus dan bertenaga.

Mobil ini tersedia dalam tiga varian, yakni M, X dan R serta ADS. Berikut daftar harga All New Astra Daihatsu Ayla terbaru. Varian Ayla 1.0 MM/T dijual dengan harga Rp134 Juta; Varian Ayla 1.0 X M/T dijual dengan harga Rp146,9 juta; Varian Ayla 1.0 X CVT dijual dengan harga Rp166,9 juta; Varian Ayla 1.0 X M/T ADS dijual dengan harga Rp152,8 juta; BACA JUGA: Wow! Harga Mobil Bekas Daihatsu Sigra Tahun 2016 Dijual Mulai Rp85 Jutaan, Intip Speknya Varian Ayla 1.0 X CVT ADS dijual dengan harga Rp172,8 juta; Varian Ayla 1.2 R M/T dijual dengan harga Rp164 juta; Varian Ayla 1.2 R CVT dijual dengan harga Rp184 juta; Varian Ayla 1.2 R M/T ADS dijual dengan harga Rp169,9 juta; Varian Ayla 1.2 R CVT ADS dijual dengan harga Rp189,9 juta.

