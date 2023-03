JAKARTA โ€“ Lexus Indonesia untuk pertama kali memperkenalkan All New Lexus RZ. Mobil ramah lingkungan yang belum dijual secara resmi ini diperkenalkan pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat (10/3/2023).

General Manager Lexus Indonesia Bansar Madura mengatakan, kehadiran Lexus pada GJAW 2023 adalah untuk menghadirkan deretan kendaran ramah lingkungan.

โ€œSetelah bulan lalu kami resmi meluncurkan The All New Lexus RX, kali ini Lexus akan memperkenalkan The All New Lexus RZ yang merupakan Lexus First Dedicated BEV Model secara eksklusif kepada pengunjung dan Lexus Enthusiast,โ€ kata Bansar di JCC, Senayan, Jakarta.

Lexus Indonesia belum memberikan keterangan lebih jauh terkait mobil ramah lingkungan yang dihadirkan kali ini. Begitu juga dengan harga dan kapan akan dihadirkan untuk pasar Indonesia. Namun, konsumen yang berminat pada mobil ini hanya akan dicatat namanya.

Kehadiran mobil baru ini diharapkan dapat melengkapi kendaraan pada segmen Lexus Medium Luxury SUV yang tersedia dalam versi hybrid electric, plug-in hybrid electric dan batteray electric pada All New Lexus RZ.

Sementara pada bagian kabin, All New Lexus RZ menggunakan konsep Tazuna Cockpit yang diklaim mampu menghubungkan pengemudi dengan kendaraan. Jok mobil ini juga telah menggunakan bahan Ultrasuede.

(CDV)

