JAKARTA – Setelah satu bulan lalu PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Agya dan All New Agya GR Sport secara world premiere, Toyota Indonesia baru mengumumkan harga kedua mobil ini.

Harga dua mobil tersebut beserta spesifikasi lengkapnya diperkenalkan pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/3/2023).

Generasi terbaru dari Toyota Agya ini hadir dengan dua versi. All New Agya merupakan versi Low Cost Green Car (LCGC). Sedangkan All New Agya GR Sport merupakan versi non LCGC.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, punya peran berbeda dalam memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen berbeda.

Anton menuturkan, generasi terbaru Agya difokuskan untuk memberikan penguatan pada segmen LCGC. Sedangkan Agya GR Sport diberikan nilai tambah berupa special tuning untuk membuatnya lebih menyenangkan untuk dikendarai.

Disebutkan, platform baru kedua mobil ini memberi peluang pada engineer Toyota meningkatkan kenyamanan di dalam kabin. Konsep horizontal design membuat mobil ini nampak lebih canggih dan sporty.

Panel instrumen dan door trim menggunakan tekstur tiga dimensi untuk memberi nuansa canggih. Pada bagian konsol tengah dan tuas transmisi dibuat lebih tinggi agar lebih ergonomis.



