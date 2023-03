HONDA HR-V memang sedang naik daun di pasar otomotif nasional, terlebih baru saja meluncurkan desain anyarnya yang berhasil menggoda konsumen.

Celah itulah yang kemudian berbarengan dengan rencana bisnis Wuling meramaikan pasar otomotif nasional khusus di model SUV.

Wuling baru saja meluncurkan secara resmi mobil SUV yang hadir dengan desain berbeda dari model SUV yang sudah dipasarkan saat ini seperti Almaz yang kental dengan tampilan sporty.

Model terbaru di kelas compact SUV, Alvez yang dari penampakan kasat matanya justru memiliki desain yang lebih stylish dan elegan dengan lekuk bodi yang menonjol.

Wuling Alvez (Foto: Wuing Motors)

Wuling Alvez hadir sebagai SUV yang ditawarkan dengan harga sangat kompetitif di mana konsumen bisa memilikinya dengan harga on the road Jakarta mulai dari Rp209 juta untuk tipe terendah hingga Rp295 juta untuk tipe tertinggi.

SUV ini sudah dilengkapi teknologi keselamatan canggih yang sudah menjadi ciri khas Wuling yaitu teknologi ADAS (Advanced Driver Assistance System).

BACA JUGA: Begini Strategi Wuling Alvez Hadapi Persaingan di Segmen SUV

Wuling Alvez (Foto: Wuing Motors)

Kemudian, selain fitur ADAS, Wuling Alvez juga sudah dilengkapi fitur Electronic Stability Control (ESC) and Traction Control System (TCS), Anti-lock Braking System (ABS) and Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Emergency Stop Signal (ESS), Electric parking brake (EPB) with Auto Vehicle Hold (AVH).

Selain itu juga dilengkapi Hill Hold Control (HHC), Dual SRS airbags, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Seatbelt reminder, ISOFIX and child-proof door lock, Rear parking sensors, dan Immobilizer, anti-theft alarm.

Sebagai perhitungan, teknologi yang ada pada Alvez ini juga ditawarkan oleh pesaingnya di tipe tertinggi.

Follow Berita Okezone di Google News

Namun, penting menjadi catatan tipe dengan teknologi canggih tentu harus ditebus dengan harga yang jauh untuk kalangan mendang mending. Untuk urusan sektor pacunya, Alvez dibekali mesin berkapasitas 1.485 cc, 4-silinder segaris, DOHC. Ukuran bore x stroke yakni 74,7 mm x 84,7 mm mampu menghasilkan tenaga 105 tk pada 5.800 rpm dan torsi 143 Nm di putaran 4.000 rpm-4.600 rpm. Wuling Alvez (Foto: Wuing Motors) Seluruh tenaga mesin disalrukan dengan transmisi CVT untuk tipe CE dan EX. Sedangkan tipe terendah yaitu SE memakai transmisi manual 6-percepatan. Bagi Anda yang tertarik dengan Wuling Alvez bisa mampir ke both Wuling di JCC Senayan - Cendrawasih Hall, Booth C1 pada pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 selama pameran berlangsung yakni 10-19 Maret 2023. "Kami menyediakan unit test drive bagi para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang inovatif di area yang telah disediakan," ucap Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, melansir ANTARA.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.