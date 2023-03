BERPARTISIPASI dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) x Lifestyle 2023, Nissan Indonesia secara resmi memboyong produk SUV legendaris mereka yakni Nissan New Terra VL 2.5 4x4.

"Nissan New Terra VL 2.5 4x4 yang diluncurkan, mengusung teknologi inovatif Nissan untuk memastikan pengalaman berkendara penuh keseruan, sesuai dengan tagline terbaru Nissan yakni 'Elevate Excitement' di mana menunjukkan ambisi dan komitmen Nissan untuk menghadirkan inovasi dalam berkendara yang dapat memperkaya kehidupan manusia," sebut CEO PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Tan Kim Piauw seperti dikutip dari ANTARA.

(Foto: ANTARA/Chairul Rohman)

Nissan melengkapi kendaraan ini dengan berbagai fitur keamanan yang cukup komplit, seperti Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) & Intelligent Emergency Braking (IEB), Intelligent Around View Monitor (IAVM) with Moving Object Detection (MOD) dan Lane Departure Warning (LDW).

Pada sisi teknologi kenyamanan, mobil ini dibekali dengan Shift On The Fly 4x4 System yang dapat mengubah mode 2wd ke 4wd menjadi lebih mudah sesuai dengan keinginan sang pengemudi.

Penggunaan Electric Parking Brake juga semakin mudah hanya dengan menekan tombol yang tersedia, lalu terdapat juga USB A & C Ports, Roof Monitor 11 inci dengan koneksi HDMI untuk hiburan di kursi belakang yang akan memanjakan pengemudi dan penumpang di dalamnya.

Pada ajang GJAW x Lifestyle 2023, pengunjung juga bisa langsung merasakan pengalaman berkendara menggunakan The All-New Nissan LEAF, Nissan New Kicks e-POWER dan Nissan New Terra VL 2.5 4x4 di arena test drive.