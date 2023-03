JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi melantai di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 pada 10-19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Kali ini, berbagai program after sales menarik turut dihadirkan oleh PT MMKSI kepada para pengunjung.

Berlokasi di Hall A, booth Mitsubishi Motors mengusung tajuk “Life’s Adventure Park” dengan tiga zona utama, yaitu Daily Life’s Adventure Zone, Tomorrow Life’s Adventure Zone, dan Wonderful Life’s Adventure Zone.

Masing-masing zona dilengkapi dengan berbagai aktivitas untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan.

“Lewat deretan persembahan kami di ajang GJAW 2023 ini, baik produk, layanan maupun program-program menarik, sehingga para pengunjung dapat mengetahui lebih detail keseriusan dan komitmen kami dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kami mengundang masyarakat untuk hadir dan mengeksplorasi booth kami yang dirangkai dengan mempertimbangkan kenyamanan para pengunjung untuk menunjang Life’s Adventure yang lebih menyenangkan,” ujarnya.

Program After Sales PT MMKSI di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023

Director of After Sales Division PT MMKSI Eiichiro Hamazaki mengatakan, pada 2019 pihaknya telah menetapkan ‘Tailored Service’ sebagai filosofi after sales yang diberikan PT MMKSI kepada setiap pelanggannya.

“Kami selalu mendengarkan suara pelanggan kami secara langsung melalui pertemuan online dan offline untuk meningkatkan pelayanan. Hasilnya, kami mendapatkan tanggapan positif terhadap citra merek kami, seperti elegan, desain modern, dapat diandalkan, nilai jual kembali yang tinggi, serta kualitas layanan yang memuaskan,” tuturnya.

1. Diskon 10 Persen untuk Pembelian New Xpander Genuine Accessories

Konsumen yang melakukan pembelian New Xpander di GJAW 2023, dapat memperoleh diskon 10 persen untuk pembelian genuine accessories New Xpander. Diskon ini berlaku untuk seluruh paket Genuine Accessories Mitsubishi (kecuali safety).

Paket aksesoris terdiri dari Interior, Basic, Safety, Airdam, Aero, Aero Plus, dan Platinum. Konsumen juga berhak mendapatkan suvenir menarik untuk pembelian paket aksesoris sebagai berikut:

- Suvenir card holder, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Basic/Safety

- Suvenir car charger dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000 untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Airdam/Aero

- Suvenir tumbler premium dan voucher bensin Shell senilai Rp200.000, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Aero Plus/Platinum

2. Diskon 10 Persen untuk Pembelian New Xpander Cross Genuine Accessories

Konsumen yang melakukan pembelian New Xpander Cross di GJAW 2023 dapat memperoleh diskon 10 persen untuk pembelian genuine accessories New Xpander Cross. Diskon ini berlaku untuk seluruh paket Genuine Accessories Mitsubishi (kecuali safety).

Paket aksesoris terdiri dari Urban, Adventure, Safety, Sporty, dan Platinum. Konsumen juga berhak mendapatkan suvenir menarik untuk pembelian paket aksesoris sebagai berikut:

- Suvenir Card Holder, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Urban/Safety

- Suvenir shopping bag premium dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000 untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Adventure/Sporty

- Suvenir tumbler premium dan voucher bensin Shell senilai Rp200.000, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Platinum

New Xpander di booth Mitsubishi Motors Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. (Foto: MPI/Rizqa Leony Putri)

3. Diskon 15 Persen untuk Pembelian Pajero Sport Genuine Accessories

Tersedia diskon 15 persen untuk pembelian genuine accessories paket Aero model Pajero Sport bagi konsumen yang melakukan pembelian Pajero Sport di GJAW 2023.

Selain itu konsumen berhak mendapatkan suvenir berupa tumbler premium dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000, serta suvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada) untuk pembelian paket aksesoris Aero dan Aero Plus model Pajero Sport.

4. Diskon 10 Persen untuk Pembelian Dashboard Camera

Konsumen Mitsubishi Motors yang melakukan pembelian dashboard camera di GJAW 2023 berhak mendapatkan diskon 10 persen. Selain itu, tersedia pula suvenir berupa shopping bag premium dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000 dan suvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada).

5. Diskon 20 Persen untuk Pembelian Coating Package

PT MMKSI menawarkan diskon 20 persen bagi konsumen yang melakukan pembelian Coating Package di GJAW 2023. Selain itu konsumen berhak mendapatkan suvenir berupa card holder dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000, serta suvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada).

6. Suvenir untuk Pembelian Extended SMART Package

Konsumen yang melakukan pembelian Extended SMART Package model Xpander dan Pajero Sport berhak mendapatkan suvenir menarik.

• 2x PM: shopping bag premium + fuel voucher SHELL Rp100.000

• 4x PM: card holder + FREE car charger 2 USB port + fuel voucher SHELL Rp200.000

• 6X PM: fuel voucher SHELL Rp300.000 + tumbler premium stainless

7. Diskon 20 Persen untuk Pembelian Engine Oil (MMGO)

Konsumen dapat menikmati diskon 20 persen untuk pembelian Mitsubishi Motors Genuine Oil (Engine Oil) di GJAW 2022 dan suvenir berupa shopping bag premium.

8. Diskon 15 Persen untuk Pembelian Battery/Aki

Konsumen yang melakukan pembelian battery/aki di GJAW 2022 berhak mendapatkan diskon sebesar 15 persen dan suvenir berupa shopping bag premium.

9. Diskon hingga 30 persen untuk Pembelian Ban

Tersedia diskon hingga 30 persen dan suvenir menarik untuk konsumen yang melakukan pembelian ban merek Bridgestone dan Dunlop untuk model Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport.

• Buy 1: Mitsubishi cap

• Buy 2: car charger 2 USB port + fuel voucher SHELL Rp100.000

• Buy 3: shopping bag premium + fuel voucher SHELL Rp200.000

• Buy 4: Tumbler premium stainless + fuel voucher SHELL Rp300.000

10. Voucher Asuransi 1x Own Risk dan Full Body Polish

Tersedia voucher asuransi 1x own risk/poles bodi mobil senilai Rp300.000 untuk pemilik kendaraan Mitsubishi dan polis asuransi Sompo.

Tersedia voucher asuransi 1x own risk/ poles bodi mobil senilai Rp500.000 untuk pemilik kendaraan Mitsubishi dan polis asuransi Tokio Marine Indonesia.

11. Suvenir dan Lucky Wheel

Untuk pelanggan yang sudah memiliki kendaraan Mitsubishi dan menunjukkan STNK mobil Mitsubishi ke Counter After Sales, berhak mendapatkan suvenir menarik dan Lucky Dip berupa card holder, USB charger, lanyard, shopping bag premium, dan voucher bensin Shell senilai Rp100.000 (selama persediaan masih ada)

Kegiatan di Booth Mitsubishi Motors GJAW 2023

Pada booth Mitsubishi Motors di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023, pengunjung akan semakin dimanjakan dengan kehadiran unit display yang terdiri dari Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, serta kendaraan niaga ringan ramah lingkungan Mitsubishi Minicab-MiEV yang saat ini masih dalam tahap market study di Indonesia.

1. Mitsubishi XFC Concept Corner

Spot ini merupakan sarana PT MMKSI untuk memberikan informasi lengkap mengenai model konsep compact SUV terbaru Mitsubishi Motors, yaitu Mitsubishi XFC Concept.

Pengunjung dapat melihat dan mengetahui secara detail model konsep yang menjadi inspirasi untuk kendaraan Mitsubishi Motors ke depannya.

Tak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan tiket permainan claw machine yang menyediakan berbagai hadiah menarik berupa e-money, card holder, tumbler, dan Lenovo Airbud.

Caranya sangat mudah, cukup melakukan subscribe XFC newsletters dan mem-posting foto selama pengunjung berada di booth Mitsubishi Motors dan mengunggahnya di akun Instagram pribadi dengan tag akun @mitsubishimotorsid dan menggunakan tagar #MitsubishiatGJAW23

2. Instagramable Photo Spot

Pengunjung bisa berpose dan mengambil gambar di zona Wonderful Life’s Adventure yang menghadirkan spot berfoto dengan tema Sunset Moment.

Silakan untuk berkunjung di waktu tertentu, yaitu setiap pukul 15.00-18.00 WIB di mana MMKSI akan mengaktifkan gimmick sunset dan pengunjung akan mendapatkan satu foto polaroid instan secara gratis.

3. My Mitsubishi Motors ID Race

Pengunjung berkesempatan mendapatkan hadiah suvenir menarik jika telah mengikuti kedua permainan aplikasi My Mitsubishi Motors ID di bawah ini:

a. CaTur (Cari Fitur) dari LED touch screen, menangkan hadiah tambahan Gopay dengan total Rp1.250.000 untuk lima orang pemenang yang berhasil menjawab secara tepat dan tercepat selama periode GJAW 2023 (10-19 Maret 2023)

b. SeMir (Selfie with Mira) untuk mendokumentasikan pengalaman mengunjungi booth Mitsubishi Motors di GJAW 2023, pastikan untuk posting di menu MiMate dengan caption menarik dan tagar #MitsubishiatGJAW23

Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi booth Mitsubishi Motors hanya di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 pada 10-19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, dan dapatkan beragam penawaran menarik lainnya! Informasi selengkapnya silakan klik di sini.

