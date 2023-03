JAKARTA – Ada beberapa mobil yang paling banyak dicoba sepanjang gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW 2023) di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-19 Maret 2023.

Pada pameran otomotif ini, Gaikindo juga mengajak pengunjung test drive kendaraan untuk merasakan langsung kendaraan yang akan dibeli calon konsumen.

Berdasarkan pantauan di lapangan, selama pameran GJAW 2023, area test drive selalu dipadati pengunjung yang mengantre untuk menjajal kendaraan. Lokasi test drive berada di belakang Plenary hall dan Assembly Hall.

Sedangkan zona B berisi mobil dari Toyota, Daihatsu, Kia, Hyudai, Suzuki, Wuling, Mitsubishi, Citroen, MG, Nissan dan Isuzu.

Berdasarkan data Gaikindo, Chery Omoda 5 menjadi mobil yang paling banyak dicoba oleh pengunjung pameran GJAW 2023. Hal ini diketahui dari penghargaan GJAW 2023 untuk kategori “Most Driven Car” atau mobil yang paling banyak dijajal pada saat penutupan pameran.

Selain Omoda 5, produk lain yang paling banyak dicoba adalah Wuling Alvez yang juga baru pertama diluncurkan pada momen Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada Februari lalu.

“Sejauh ini yang banyak dicoba di sini (Test Drive Zona B) itu ada Wuling Alvez. Jumlahnya bisa sampai 50 orang sehari,” ujar petugas test drive yang berjaga saat ditemui MNC Portal.

Kemudian, mobil yang juga paling banyak dicoba adalah All New Toyota Agya dan All New Astra Daihatsu Ayla.