JAKARTA – Usai menjalani roadshow di beberapa kota, kali ini PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan XFC Concept di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kota Surabaya menjadi kota kelima dari rangkaian aktivitas roadshow Mitsubishi XFC Concept di Indonesia yang bertajuk “Mitsubishi Motors Auto Show”.

Pecinta otomotif di Indonesia, khususnya Surabaya beruntung karena bisa menyaksikan pameran Mitsubishi XFC Concept.

Kehadiran mobil konsep di Surabaya ini ditandai dengan unveiling kendaraan yang dihadiri pengunjung Mall Tunjungan Plaza, media lokal dan media nasional pada hari Senin (27/3/2023).

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida mengapresiasi antusiasme positif dari masyarakat pada produk Mitsubishi XFC Concept, baik saat diluncurkan pada ajang IIMS 2023.

“Tiga konsep utama dari Mitsubishi XFC Concept, seperti desain ‘silky and solid’, ‘smart and quality comfort’, serta interior yang ‘compact and spacious’, menjadi poin-poin utama yang sangat mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat baik di Indonesia maupun ASEAN,” ujar Tetsuhiro Tsuchida.

Menurutnya, Mitsubishi Motors membuktikan desain inovatif dan nilai fungsional yang dituangkan pada model kendaraannya telah menjadi game changer dan mendapat apresiasi tinggi dari konsumen Indonesia dan global.

Selain menghadirkan XFC Concept, pameran Mitsubishi Motors Auto Show juga menghadirkan line up kendaraan unggulannya yang dipasarkan di pasar otomotif tanah air, seperti halnya, Pajero Sport, Xpander dan Xpander Cross. BACA JUGA: MMKSI Pamerkan Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023 Sekadar informasi, Mitsubishi XFC Concept merupakan mobil konsep yang bakal mengisi segmen Compact SUV. Mobil ini disebut memiliki keunggulan dari segi desain “Silky and Solid”, Smart and Quality Comfort” dan Compact and Spacious Interior. Kendaraan ini juga menampilkan kesan bertenaga dari sebuah SUV yang sanggup melintasi berbagai medan, seperti jalanan licin dan memberikan perpaduan lengkap seperti desain tangguh, sporty dan fashionable.

