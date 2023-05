JAKARTA – Mobil tipe sport utility vehicle (SUV) sedang naik daun di Indonesia. Indikator dari peningkatan mobil SUV di Indonesia dapat dilihat dari kedatangan mobil baru SUV dengan rentang harga yang bersaing. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah mobil bekas tipe SUV.

Membeli mobil SUV bekas juga jadi solusi tersendiri mendapat mobil dengan harga murah. Meski demikian, ada hal yang harus diperhatikan para pembeli sebelum meminang mobil yang tahan di bawa di medan ekstrem ini.

SUV yang beredar di Indonesia ditawarkan dengan beragam pilihan transmisi atau sistem penggerak. Adapun penggerak yang tersedia di Indonesia ada empat, antara lain Rear Wheel Drive (RWD), Front Wheel Drive (FWD), Four Wheel Drive (4WD) dan All While Drive (AWD).

“Mobil SUV ini kan terbagi, ada yang transmisi 4x4 atau 4x2. Kalau 4x2 itu dipakainya onroad (jalan aspal), sedangkan 4x4 dipakai di lapangan atau di area yang ekstrem,” kata Yudy kepada MNC Portal.

Yudy menilai, SUV 4x4 cocok untuk area kebun atau pertambangan. Menurutnya, pengetahuan ini perlu dimiliki oleh calon pembeli SUV. Interior mobil, lanjut dia, juga tak kalah penting untuk diketahui.

Mobil SUV 4x2 juga demikian. Pengecekan yang dilakukan sama dengan mobil pada umumnya. Karena, mobil ini digunakan di jalanan aspal atau digunakan untuk kendaraan sehari-hari.

