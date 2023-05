JAKARTA - Sebuah perusahaan asuransi, Finance Buzz, memberikan tawaran menarik buat penggemar film Fast and Furious. Mereka berani mengeluarkan uang sebesar USD1.000 atau setara Rp14,6 juta bagi mereka yang mau menonton semua film franchise Fast and Furious.

Seluruh film wajib ditonton dari Fast and Furious pertama yang dirilis pada 2001 hingga yang Fast 9 yang sudah tayang pada 2021. Hanya saja mereka meminta orang yang terpilih untuk tidak sekadar menonton.

Penonton wajib mencermati seluruh adegan tabrakan mobil yang terjadi pada film yang diperani Vin Diesel dan Michelle Rodriguez itu.

“Perusahaaan itu juga mau memberikan uang tambahan USD100 (Rp1,4 jutaan) per hari untuk mengganti biaya streaming film dan konsumsi harian,” tulis Carscoops.

Kegiatan yang bertujuan untuk penelitian itu nantinya akan dianalisa oleh Finance Buzz. Direncanakan penelitian itu akan mengupas tentang implikasi asurasi dari gaya berkendara Dominic Toretto dan kawan-kawan.

Di sisi lain, dilaporkan oleh situs Road and Track setidaknya film Fast and Furious telah menghancurkan lebih dari 1.400 mobil. Hal itu didasari pada pengakuan penasehat teknis film Fast and Furious, Craig Lieberman.

Bahkan setiap pemeran film Fast and Furious dilengkapi enam mobil cadangan yang desainnya sama. Jadi ketika mobil sudah rusak langsung digantikan dengan mobil lain yang telah disiapkan sebelumnya. “Setiap adegan membutuhkan mobil sebanyak enam unit hanya untuk adegan tabrakan,” jelas Craig Lieberman.

