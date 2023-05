JAKARTA - Kendaraan listrik telah menjadi sorotan utama dalam pergeseran paradigma industri otomotif global. Tidak hanya sebagai solusi mobilitas yang ramah lingkungan, namun juga sebagai salah satu pilar penting dalam mempercepat transisi energi dari konvensional ke listrik.

Dalam konteks ini, Periklindo Electic Vehicle Show atau PEVS 2023 menjadi momentum penting bagi para produsen, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama mengeksplorasi potensi luar biasa yang ditawarkan oleh kendaraan listrik.

Selaras dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik, PEVS 2023 resmi dibuka di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (17/5/2023). PEVS 2023 akan berlangsung pada tanggal 17-21 Mei 2023.

Selain itu, Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G Sumardi, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Edi Srimulyanti, President Of Electric Vehicle Association Of Malaysia Dato Dennis Chuah, President Of The Electric Vehicle Association Of The Philippines (EVAP) Rommel Juan.

Dalam sambutannya, Moeldoko menyampaikan keseriusan Periklindo dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif kendaraan listrik di Indonesia. "Dalam upaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan EV global, Indonesia memainkan peran kunci berkat sumber daya yang melimpah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam pengembangan baterai listrik menunjukkan betapa Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam kemajuan mobil listrik di kawasan ini.

“Sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi Periklindo, kami mendapat kehormatan menjadi bagian dari langkah ini. Periklindo akan menjadi mitra yang berperan penting dalam pengembangan EV di tingkat Asia, jika inisiatif ini terwujud,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen untuk memastikan keberhasilan transformasi ini, demi mewujudkan visi KTT ASEAN yang lebih hijau dan inovatif. PEVS 2023 merupakan wujud nyata dari kolaborasi antara industri dan pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko saat pembukaan PEVS 2023. (Foto: dok PEVS 2023)





“Kami percaya bahwa kendaraan listrik akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," katanya.

Menanggapi hal ini, Direktur Dyandra Promosindo Addy Damarwulan Gunadi mengungkapkan kegembiraannya atas pelaksanaan PEVS 2023.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan PEVS sebagai pameran yang mencerminkan konsistensi industri otomotif kendaraan listrik serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang implementasi berbagai upaya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik,” ucapnya.

Pihaknya berharap melalui acara ini, masyarakat Indonesia akan semakin mengenal dan memahami potensi kendaraan listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan.

PEVS 2023 diikuti oleh 81 peserta yang terdiri dari kategori roda empat, roda dua, industri pendukung kendaraan listrik, sponsor, FnB serta supporting partners. Dari sisi kepesertaan merek otomotif, beragam brand roda empat terdiri dari BMW, DFSK, Hyundai, KEVCBU, MAB, MG, Prestige, Seres serta Wuling.

Pada kategori brand roda dua yaitu Benelli-Keeway, Davigo, BUMN yang menampilkan Gesits, Greentech, Kymco Ionex, Rakata, Saige, Selis, Smart by, Smoot dan Volta.

Sedangkan, untuk kategori industri pendukung turut diramaikan oleh ABC Lithium, Advance, Birubatt, FAST, Gotion High-Tech, Gramedia, Honda Power Products Indonesia, Jakarta E-Prix, London Taxi, Motoriz, Musashi, Proteksindo, PMB Toys, SSK, Tanva, Tianneng, Venom, Voltron, Von Dutch, Wallbox dan Wanhoo.

Sebagai informasi, Periklindo sepakat bergabung dengan Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Asia (Asian Federation of Electric Vehicle Association/AFEVA) dengan harapan dapat mengantarkan Indonesia terdepan sebagai produsen kendaraan listrik di Asia.

Periklindo bersama AFEVA berkomitmen akan mendorong industri kendaraan listrik di region Asia Tenggara. Langkah awal yang dilakukan yaitu melalui sinergitas dengan menghadirkan tokoh terkemuka yaitu Ketua Umum Periklindo serta anggota AFEVA yaitu Dato Dennis Chuah, Presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Malaysia, dan Rommel Juan, Presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Filipina (EVAP) di PEVS 2023.

Ketiga tokoh tersebut membahas gebrakan ASEAN dan Indonesia sebagai poros perkembangan kendaraan listrik di kawasan ini.

Balutan acara yang menarik juga digelar oleh PEVS 2023 agar pengunjung dapat menyaksikan berbagai program yang inovatif. Salah satunya adalah program EV Fire Extinguish by FAST yang menampilkan pertunjukan kegiatan membakar rangka motor listrik beserta baterainya.

Bertujuan untuk melakukan uji coba apar yang diproduksi oleh FAST. Periklindo dan Dyandra Promosindo berharap melalui acara ini, dapat terus memberikan edukasi mengenai keamanan dan keselamatan berkendara kendaraan listrik.

Pelaksanaan PEVS 2023 hari pertama juga menjadi agenda tepat untuk menyampaikan berita gembira mengenai pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Turut mengundang para pembicara terkemuka dari lembaga keuangan dan BUMN, termasuk Himbara, Pertamina, dan PT Surveyor Indonesia, hadir untuk menyampaikan dukungan mereka terhadap insentif kendaraan listrik di Indonesia.

Media briefing ini bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa insentif kendaraan listrik sudah dapat dirasakan manfaatnya, dengan implementasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, Bank Himbara juga memberikan dukungan pembiayaan.

Dalam acara tersebut, juga diungkapkan bahwa Pertamina dan PLN, sebagai BUMN terkait, turut mendukung pengembangan sarana dan prasarana kendaraan listrik di Indonesia.

Media briefing ini menjadi platform penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai kemajuan dan implementasi insentif kendaraan listrik di Indonesia, dengan harapan dapat mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas dan berkelanjutan.

PEVS 2023 turut didukung oleh perusahaan BUMN, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Sponsor, Mandiri Tunas Finance (MTF) sebagai Official Leasing Partner serta FAST. Lalu Kapal Api, Danamon, Warna-warni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perhubungan RI, MRT Jakarta hingga Pemprov DKI Jakarta, mendukung perhelatan PEVS tahun ini.

PEVS 2023 digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. (Foto: dok PEVS 2023)





PEVS 2023 terbuka untuk seluruh masyarakat umum, tiket seharga Rp50.000 berlaku untuk pengunjung yang hadir pada tanggal 18 hingga 21 Mei (Kamis – Minggu). Sementara tiket Premium Day dibanderol Rp100.000 pada hari pembukaan pameran (17/5/2023).

Bagi pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas Shuttle Car PEVS 2023, silahkan mengunjungi Mall Senayan City. Tersedia fasilitas tersebut tanpa dikenakan biaya, dengan menggunakan bus listrik dari Mall Senayan City dan menuju JIExpo Kemayoran selama PEVS 2023 berlangsung (17-21 Mei 2023). Untuk pembelian tiket, kunjungi website pevs-id.com atau melalui platform Dyandra Promosindo di dyandratiket.com.

Datanglah dan kunjungi Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran pada Rabu, 17 Mei 2023 selama pukul 13.00 – 20.00 WIB sedangkan untuk hari Kamis-Minggu (18–21 Mei 2023) pukul 10.00 – 20.00 WIB. Dapatkan informasi lengkap mengenai PEVS 2023 melalui akun instagram @pevs_id serta kunjungi situs https://pevs-id.com/.

