JAKARTA - Toyota Wish Gen 1 ini bisa menjadi pilihan MPV bagi Anda pemburu mobil keluarga yang yang populasinya sudah mulai langka bahkan di pasar mobil bekas. Mobil ini tampil stylish dan modern meskipun sudah cukup berumur.

Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2004 hingga 2008. Memiliki aura Japanese Domestic Market (JDM) yang kental sebab Toyota Wish masuk ke Indonesia melalui importir umum.

Menjadi rival langsung dari Nissan Serena dan Honda Odyssey membuat Toyota Wish memiliki kenyamanan yang tidak perlu diragukan lagi.

Untuk mobil yang sudah berumur 20 tahun, Toyota Wish Gen 1 memiliki desain bodi yang tidak termakan waktu dan masih relevan di tahun 2023 ini.

Jika dilihat dari samping, desain bodi mobil ini terlihat simpel layaknya mpv dengan panel pilar C berwarna hitam yang membuat kaca terlihat menyatu hingga belakang.

Interior pada mobil ini memiiki ruang yang lapang serta luas untuk membawa keluarga Anda berlibur. Memiliki interior yang di dominasi warna hitam dan silver membuat interior mobil ini simpel namun tetap elegan.

Toyota Wish mampu mengangkut hingga 7 orang penumpang dengan nyaman, meski bangku pada baris ketiga memiliki ruang yang sempit.

Fitur keselamatan yang ada juga sudah cukup lengkap seperti Dual Airbags, sistem pengereman ABS, serta fitur ISOFIX pada bangku baris kedua.

Baca Juga: INAPA 2023, Yuk Kenalan dengan Produk Transportasi Ramah Lingkungan dan Elektronik Otomotif Taiwan

Follow Berita Okezone di Google News

Mesin yang digunakan pada Toyota Wish generasi pertama ini adalah mesin 1.800cc berkode IZZ-FE VVT-i yang sama digunakan pada Toyota Altis.

Tenaga yang dihasilkan sebesar 130 hp dan torsi mencapai 175 Nm disalurkan ke roda penggerak depan menggunakan transmisi otomatis 4-percepatan.

Memiliki mesin yang identik dengan Toyota Altis menambah nilai plus pada mobil ini karena mempermudah mencari spare part meskipun Toyota Wish merupakan mobil CBU (Completely Built Up).

Menariknya, Toyota Wish generasi pertama ini memiliki harga bekas yang sudah bersahabat, mengingat mobil ini merupakan mobil MPV CBU. Harga pasaran saat ini berada dikisaran Rp90-120 juta tergantung dengan kondisi dan jarak tempuh.