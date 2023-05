JAKARTA – Bus listrik UI diperkenalkan pada pameran industri otomotif bertajuk Indonesia International Trade Show for Automotive Industry (INAPA) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 24-26 Mei 2023.

Bus baru tersebut merupakan bus produk dalam negeri yang dihasilkan para periset dari FTUI. Sebelumnya, bus ini sempat dipajang pada pameran KTT G20 Indonesia dan mendapat respon positif dari masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) diwakili oleh Research Center for Advanced Vehicles (RCAVe) dan Unit Wirausaha Inovasi (WIN) dengan membawa teknologi bus listrik UI dan inovasi lain yang berkaitan dengan teknologi otomotif listrik.

Kepala RCAVe Feri Yusivar mengungkapkan bahwa seiring waktu pihaknya akan membuat komponen bus akan dibuat di dalam negeri. Sedangkan saat ini pihaknya mendatangkan komponen dari luar negeri dan dirakit sendiri.

β€œKita mulai ganti satu-persatu dengan komponen dalam negeri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ke depannya, kami berencana membuat komponen-komponen baru untuk bus listrik,” kata Feri dalam keterangan resminya.

β€œBus listrik merupakan inovasi yang penting dalam sektor transportasi, dan kami berharap dapat menginspirasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan energi bersih dan mengurangi emisi karbon,” jelasnya.

Heri berharap, UI dapat menjadi pemimpin dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dan membangun kesadaran dalam melindungi lingkungan. Ia juga berharap pengunjung dapat terinspirasi mengadopsi solusi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Sekadar informasi, bus yang dipamerkan ini akan menjadi kendaraan operasional di lingkungan kampus Universitas Indonesia.

Disebutkan, bus ini terwujud berkat dukungan pemerintah melalui lembaga pengembangan dana pendidikan yang menginvestasikan sebesar Rp12,65 miliar untuk pengembangan platform bus listrik dan Rp5 miliar untuk pengembangan sistem penggerak yang berupa motor listrik.

Tidak hanya bus listrik, RCAVe juga menghadirkan beberapa inovasi lainnya seperti Inverter, Inverter with Cooling System, DC-DC Converter, Power Distribution Unit (PDU) for Electric Private Car, dan Power Distribution Unit (PDU) for Electric Bus.

Disebutkan, komponen tersebut disediakan untuk memenuhi permintaan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Diketahui, kegiatan yang melibatkan 1.000 peserta dari 21 negara itu diselenggarakan oleh PT Global Expo Management (GEM) yang merupakan wadah pelaku industri otomotif, baik yang menyangkut suku cadang, teknologi, ekosistem kendaraan listrik, logistik dan kendaraan niaga.